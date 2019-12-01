Ultiman a balazos a un hombre en la colonia Morelos, en Querétaro capital

Ultiman a balazos a un hombre en la colonia Morelos, en Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 09:45:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 4 de noviembre 2026.- Cerca de la medianoche, un hombre fue asesinado a balazos, cuando se encontraba a bordo de su vehículo en la colonia Morelos.

Fue en un parque, ubicado en la calle Colegio de San Nicolás, en donde la víctima, fue interceptada por sujetos armados, quienes abrieron fuego en contra del sujeto y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Tras la agresión, vecinos dieron parte a los servicios de emergencias y elementos policiales, quienes, al llegar, únicamente confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes, esperaron, el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Más información de la categoria
Aún no hay conclusión en crimen de regidor del PRI, se investiga posible confusión: vicefiscal
Se descarta segundo tirador en el asesinato de Carlos Manzo: FGE Michoacán
Trabajador de FedEx es vinculado a proceso por presunto fraude superior a 8 mdp
Octubre cerró con 65 víctimas de homicidio en Michoacán: SSP
Más información de la categoria
Trump señala a Abbott y al conflicto bélico en Irán como responsables de la derrota republicana en Texas
Marina, FGR y equipo de Harfuch incautan arsenal de guerra en Sinaloa: Aseguran 15 armas largas, miles de balas y cinco camionetas
Se acaba la fiesta para Fanny Arreola, pero sigue la crisis en Apatzingán, Michoacán: bailes y música no ocultan clamor de víctimas, deuda pública millonaria y denuncias penales contra regidores críticos
Donald Trump asegura que republicanos habrían ganado por amplia ventaja si hubiera aparecido en la boleta electoral