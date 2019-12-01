Ultiman a balazos a un hombre en la colonia Morelos, en Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 09:45:47

Querétaro, Querétaro, 4 de noviembre 2026.- Cerca de la medianoche, un hombre fue asesinado a balazos, cuando se encontraba a bordo de su vehículo en la colonia Morelos.

Fue en un parque, ubicado en la calle Colegio de San Nicolás, en donde la víctima, fue interceptada por sujetos armados, quienes abrieron fuego en contra del sujeto y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Tras la agresión, vecinos dieron parte a los servicios de emergencias y elementos policiales, quienes, al llegar, únicamente confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes, esperaron, el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.