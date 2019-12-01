Octubre cerró con 65 víctimas de homicidio en Michoacán: SSP

Octubre cerró con 65 víctimas de homicidio en Michoacán: SSP
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 10:04:15
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Morelia, Michoacán, a 04 de noviembre del 2026.- Michoacán cerró el mes de octubre del presente año con 65 víctimas de homicidio doloso, expuso José Antonio Cruz Medina, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); recalcó que ese fue el mes con menos víctimas de homicidios en los últimos 12 años.

En conferencia de prensa para presentar los resultados de seguridad en el mes que concluyó, el secretario de Seguridad Pública comentó que octubre cerró con cinco víctimas menos respecto a septiembre de este año, es decir, una reducción mensual del 7.1 por ciento.

Recalcó que el registro de octubre del 2026 es una cuarta parte los homicidios dolosos reportados en octubre del 2021, mes que cerró con 259 víctimas. 

Cruz Medina señaló que las 65 víctimas de homicidio en octubre estuvieron concentradas en 17 municipios, los de mayor incidencia son: Morelia (19); Uruapan (11); Apatzingán (6); Zamora (5); Salvador Escalante (3). Destacó que este dato es de suma importancia para permitir trazar ajustes en las estrategias operativas.

Cabe destacar que según lo informado por el Comisario General de la Guardia Civil, el décimo mes del año en curso cerró con un promedio de 2.10 víctimas por días.

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