Asaltan farmacia en Uruapan, Michoacán 

Asaltan farmacia en Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 09:50:24
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Uruapan, Michoacán, a 4 de noviembre 2026.- Un botín aún sin cuantificar fue el que obtuvieron un par de facinerosos, quienes pistola en mano asaltaron una Farmacia Guadalajara ubicada en el barrio de La Magdalena.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido negocio de la calle Manuel Pérez Coronado, del referido barrio, se había registrado un asalto.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes se entrevistaron con los empleados quienes refirieron que un par de sujetos pistola en mano, exigieron la entrega de las ventas del día y además los despojaron de sus objetos de valor para después huir en una moto.

Es de mencionar que pese a que se implementó un operativo en la búsqueda de los delincuentes no se reportó detención alguna.

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