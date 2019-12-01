Presentan en la Mañanera la K’uínchekua 2026, en el marco del Plan Michoacán

Ciudad de México, 26 de febrero de 2026.- Con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este día se presentó a nivel nacional la edición 2026 de la K’uínchekua, encuentro donde las portadoras y portadores de las tradiciones mostrarán la riqueza de Michoacán, del 13 al 15 de marzo en las Yácatas de Tzintzuntzan.

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, presentó este evento impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a través de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), un encuentro que desde hace cinco años tiene como escenario de fondo la imponente zona arqueológica.

El titular de la Sectur, Roberto Monroy García, destacó la importancia del respaldo federal a la entidad a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia a la que se ha sumado la K’uínchekua para proyectar con mayor fuerza la riqueza y cosmogonía purépecha desde un escenario único.

Rodríguez Zamora enfatizó que esta quinta edición está dedicada a las Fiestas Patronales. Detalló que, por primera ocasión, se han puesto a la venta mil accesos por función con un costo de mil pesos cada uno, mientras que dos mil pases adicionales serán distribuidos gratuitamente.

Asimismo, destacó que antes de ingresar a la zona arqueológica, las y los asistentes podrán disfrutar en la calzada de las Yácatas de la oferta de más de 15 cocineras y cocineros tradicionales, así como de artesanas y artesanos provenientes de las siete regiones turísticas de “el alma de México”.

Es importante mencionar que para obtener los boletos, solo es necesario ingresar al sitio oficial https://visitmichoacan.com.mx/. Cabe señalar que la función del 12 de marzo estará dedicada exclusivamente a las comunidades participantes; a partir del día 13, el público en general podrá disfrutar de la cultura, las tradiciones y la herencia de Michoacán.