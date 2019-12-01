Fallecen dos personas, tras incendiarse el coche en el que viajaban en la carretera costera de Guaymas, Sonora

Fallecen dos personas, tras incendiarse el coche en el que viajaban en la carretera costera de Guaymas, Sonora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 16:14:23
Guaymas, Sonora, a 26 de febrero de 2026.- Dos personas perdieron la vida calcinadas, después de que se incendiara el vehículo en el que viajaban sobre la carretera costera del delfinario, en San Carlos, municipio de Guaymas, Sonora.

De acuerdo a la información, los hechos sucedieron a la altura del kilómetro 3, muy cerca del acceso al Estero El Soldado.

El siniestro fue reportado alrededor de las 19:40 horas del miércoles a través del 911, por lo que rápidamente se movilizaron Bomberos Voluntarios de San Carlos y de la estación Norte de Guaymas.

Al llegar al sitio, encontraron la unidad envuelta en llamas a un costado del camino, lo que llevó a los elementos a sofocar rápidamente el fuego, y al terminar, encontraron los cuerpos sin vida de dos personas al interior del automóvil.

También acudió personal de Seguridad Pública Municipal y de Tránsito, quienes se encargaron de acordonar el área, mientras que agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora realizaron las diligencias correspondientes, para detrminar las causas del siniestro.

Asimismo, los cuerpos fueron sacados con equipo hidráulico, para ser llevados al Servicio Médico Forense, donde se espera que sean reclamados por sus familiares.

 

Noventa Grados
