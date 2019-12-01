Incendio arrasa con más de 100 puestos en mercado de abastos de Ixtapaluca

Incendio arrasa con más de 100 puestos en mercado de abastos de Ixtapaluca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 14:10:38
Ixtapaluca, Estado de México, a 26 de febrero 2026.- Al menos 123 locales de la Central de Abastos de Ixtapaluca, Estado de México, fueron arrasados por un incendio que se registró durante la madruga del 26 de febrero.

Debido a las llamas en el predio ubicado en el paraje Ayotla del kilómetro 25+500 de la carretera federal México-Puebla, se desplegó un contingente con decenas de elementos de corporaciones de emergencia estatales y locales.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC9), informó que la conflagración inició poco después de las 2:00 horas y fue atendido por elementos de bomberos de Ixtapaluca y La Paz; así como personal de la dependencia, quienes retiraron más de una docena de cilindros de gas de diferentes capacidades.

La autoridad estatal estimó de manera preliminar que el fuego se extendió a unos 4 mil metros cuadrados y en el predio también resultó afectada una camioneta de 3.5 toneladas.

Hasta el momento, se desconoce las causas del siniestro y se confirmó que no hubo personas heridas.

