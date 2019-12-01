Carlos Ímaz demanda a Xóchitl Gálvez por presunto daño moral tras señalamientos en debate de 2024

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 16:54:36

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2026.- La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, fue demandada por el exesposo de la presidenta Claudia Sheinbaum, Carlos Ímaz, por presunto daño moral derivado de declaraciones realizadas durante un debate presidencial en 2024.

De acuerdo con la demanda, Ímaz acusa que Gálvez afectó su reputación, imagen y honor al mencionar, durante el encuentro entre aspirantes, que recibió dinero del empresario Carlos Ahumada.

El señalamiento se dio debido a los intercambios entre candidaturas, cuando la entonces abanderada hizo referencia a presuntos actos ocurridos en el pasado.

Ante la acción legal en su contra, Gálvez respondió este día que “para demandar por daño moral, hay que tener moral”, en alusión a la demanda presentada por Ímaz.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el avance del proceso legal ni sobre la postura de las partes ante los tribunales correspondientes.