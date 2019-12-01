Cae "El Salsas", señalado como principal operador financiero de Jalisco en Colima

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 14:41:03

Cuauhtémoc, Colima, a 26 de febrero 2026.- Personal de seguridad estatal confirmó la detención de José Israel “N”, alias el Salsas“, señalado como uno de los principales operadores financieros y logísticos en el estado de Colima, de una organización criminal fundada por Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”.

De acuerdo con un comunicado de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad de la entidad, la captura del sospechoso se dio en la comunidad de Alcaraces, perteneciente al municipio de Cuauhtémoc, mediante un operativo conjunto entre la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

Asimismo, se dio a conocer que junto al masculino fue capturada una mujer identificada como Samanta Sarahí “N”.

A los detenidos se les aseguró lo siguiente:

Bolsas con pastillas de presunto fentanilo .

. Diversas dosis de metanfetaminas .

. Porciones de cocaína.

Según información de las autoridades, “El Salsas” desempeñaba funciones críticas para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima, entre las que destacan: