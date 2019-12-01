Cancelan etapa de la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan, Jalisco

Zapopan, Jalisco, a 26 de febrero de 2026.- La etapa de la Copa del Mundo de Clavados prevista del 5 al 8 de marzo de 2026 en Zapopan, Jalisco, fue cancelada por World Aquatics, en acuerdo con Aquatics Mexico, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura, y el CODE Jalisco.

De acuerdo con el organismo internacional, la decisión responde a las restricciones de viaje emitidas por algunas embajadas, así como a una evaluación general de las advertencias vigentes que han limitado o desaconsejado los desplazamientos a México. Esta situación derivó en que diversas federaciones nacionales no autorizaran la participación de sus selecciones en la competencia.

World Aquatics destacó que la seguridad y la participación de los atletas son una prioridad fundamental, por lo que optó por cancelar la parada mexicana del serial.

Pese a la suspensión, la federación internacional agradeció a las autoridades deportivas mexicanas y al CODE Jalisco el trabajo realizado en la organización del evento, así como la colaboración mantenida durante el proceso. Además, manifestó su intención de que Zapopan pueda albergar en el futuro una nueva fecha del circuito mundial.

En lo deportivo, se informó que la clasificación a la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados, programada del 1 al 3 de mayo en Beijing, China, se definirá con base en los resultados obtenidos en la etapa celebrada en Montreal.