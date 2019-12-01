Por inseguridad tras la muerte del Mencho, cancelan la Feria Internacional de la Pirotecnia de Indaparapeo, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 17:08:48

Indaparapeo, Mich., a 26 de febrero de 2025.- La Feria Internacional de la Pirotecnia de Indaparapeo fue cancelada en medio del clima de inseguridad que se vive en México, luego de los hechos violentos registrados en distintas regiones del país tras las versiones sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

El comité organizador informó, a través de un comunicado oficial, que la decisión se tomó tras un “análisis responsable del contexto actual que vive el país”, concluyendo que “no existen las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad” de expositores, visitantes y habitantes de Indaparapeo.

La cancelación ocurre mientras en diversas entidades se han registrado bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos armados, hechos que activaron alertas de seguridad y llevaron a la suspensión de eventos públicos como medida preventiva.

“Nuestra prioridad es salvaguardar la integridad física de todas las personas involucradas”, señala el documento, que aclara que la suspensión no responde a problemas económicos ni de organización, sino al riesgo que representa realizar un evento masivo en un entorno nacional inestable.

Aunque en Indaparapeo no se han reportado hechos violentos directos, los organizadores reconocen que la concentración de personas y los traslados nocturnos asociados a la feria incrementan la vulnerabilidad en un momento de alta tensión en el país.

El comunicado subraya que la Feria Internacional de la Pirotecnia de Indaparapeo no queda cancelada de manera definitiva, sino en pausa, “hasta que existan condiciones de seguridad que permitan su realización sin poner en riesgo a la población”.

La suspensión del evento evidencia cómo la violencia de alcance nacional ya impacta directamente la vida cultural y económica de los municipios, incluso aquellos alejados de los focos inmediatos del conflicto.

Por ahora, el cielo de Indaparapeo no se iluminará. No por falta de tradición, sino por una alerta que se extiende más allá de sus fronteras.