Quitan la vida a dos individuos en la colonia La Quinta de Uruapan, Michoacán; les dejaron mensaje 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 17:08:40
Uruapan, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- En el interior de un domicilio de la colonia La Quinta, dos hombres fueron asesinados a balazos, sus asesinos les dejaron un mensaje escrito en una cartulina.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar habían atacado a balazos a dos
personas.

Al sitio acudieron elementos de las guardias Civil y Nacional así como de la Policía Municipal quienes al arribar
Encontraron a dos personas sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos individuos, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

