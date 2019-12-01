Presentan cartelera del Teatro del Pueblo y Palenque de la Feria Ganadera de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 19:56:03

Querétaro, Querétaro, a 1 de octubre de 2026.- Con una oferta musical diversa y el anuncio de tarifas accesibles de entrada y estacionamiento, la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ) reveló de manera oficial la cartelera de artistas que engalanarán el Teatro del Pueblo y el Palenque dentro de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026.

El presidente de la UGRQ, Romualdo Moreno Gutiérrez, confirmó que el costo de la entrada general al recinto ferial del Ecocentro Expositor se mantendrá en 100 pesos por persona, mientras que la tarifa de estacionamiento será igualmente de 100 pesos, garantizando que el evento continúe siendo una festividad accesible para las familias queretanas.

La oferta del escenario principal abarcará diversos géneros musicales, funciones de lucha libre y espectáculos artísticos, destacando las siguientes presentaciones confirmadas a partir del jueves 12 de noviembre.

• Jueves 12 de noviembre: Bronco

• Viernes 13 de noviembre: Habito Magestic

• Martes 17 de noviembre: Función especial de Lucha Libre

• Jueves 19 de noviembre: Matute

• Viernes 20 de noviembre: Polimarchs

• Sábado 21 de noviembre: Gloria Trevi

• Domingo 22 de noviembre: Conjunto Primavera

• Martes 24 de noviembre: Carreras de Pódium

• Miércoles 25 de noviembre: Enjambre y Kinky

• Jueves 26 de noviembre: La Arrolladora Banda El Limón

• Viernes 27 de noviembre: El Trono de México

• Domingo 29 de noviembre: Los Alameños de la Sierra

• Lunes 30 de noviembre: Artista Sorpresa



El Palenque de la Feria 2026 reunirá a destacados exponentes de la música regional mexicana y espectáculos de primer nivel:

• Jueves 12 de noviembre: Espinoza Paz

• Viernes 13 de noviembre: Edén Muñoz

• Viernes 20 y Sábado 21 de noviembre: Alejandro Fernández

• Domingo 22 de noviembre: El Mimoso y El Yaki

Con la revelación de la nómina artística completa, la directiva ganadera y la empresa organizadora Herca Producciones dieron inicio formal a la cuenta regresiva para el arranque del máximo escaparate festivo, cultural y comercial del estado.