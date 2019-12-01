Fallece motociclista tras accidente en la carretera Zinapécuaro-Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 19:31:57

Zinapécuaro, Michoacán, 1 de octubre de 2026.- Un motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente cuando circulaba por la carretera Zinapécuaro-Morelia, a la altura del tramo conocido como Curva del Diablo.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

La zona quedó resguardada en espera de las actuaciones correspondientes y el posterior traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Es de mencionar que hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y las circunstancias que provocaron el accidente.