Aseguran 64 máquinas tragamonedas durante operativos en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 19:28:15

Morelia, Michoacán, 1 de octubre de 2026.- Como resultado de la cumplimentación de 14 órdenes de cateo, se aseguraron un total de 64 máquinas tragamonedas.

Sobre el particular se informó que dichas diligencias fueron encabezadas por personal de la Fiscalía de Michoacán, con apoyo operativo de elementos de la Guardia Civil.

Durante las intervenciones fueron localizadas y aseguradas las máquinas, que quedaron a disposición de la autoridad encargada de las investigaciones.

Hasta el momento no se ha informado en qué colonias se realizaron los 14 cateos ni si durante los operativos hubo personas detenidas.

Las investigaciones continúan para determinar la situación legal de los establecimientos intervenidos y de las máquinas aseguradas.