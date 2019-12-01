Despojan de 150 mil pesos a un cuentahabiente, al salir del BBVA en la colonia Ciudadela de Celaya

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 20:16:45

Celaya, Guanajuato, a 1 de octubre de 2026.- Tras el retiro de 150 mil pesos en cheque, un cuentahabiente del banco BBVA fue ubicado y despojado de manera violenta en Celaya.

El suceso ocurrió la tarde del jueves en la colonia Ciudadela donde elementos policiacos se concentraron al recibir el reporte de robo.

Fue en el estacionamiento de la sucursal ubicado en la avenida Tecnológico esquina Plan de la Noria, en donde trascendió de manera extraoficial que sujetos abordo de una motocicleta le arrebataron el cheque después de amenazarlo con un arma de fuego.

Posteriormente se dieron a la fuga por rumbo desconocido, además de que al sitio llegaron elementos municipales quienes dieron instrucciones al afectado para realizar la denuncia pertinente en la Fiscalía Regional, para darle seguimiento al caso.