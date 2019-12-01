Protección Civil mantendrá protocolos de inspección en juegos mecánicos de la Feria de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre de 2026.- De cara a la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, la CEPCQ dispondrá de un estado de fuerza permanente de 65 elementos, en coordinación con la unidad municipal de El Marqués y el apoyo de las coordinaciones del Área Metropolitana, informó Javier Amaya Torres, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Amaya Torres recordó que el recinto ferial mantiene un récord de cuatro a cinco años con saldo blanco, donde las principales atenciones médicas brindadas corresponden a incidencias menores como esguinces, descompensaciones por calor y deshidratación.

En cuanto a la seguridad en las atracciones y escenarios, se aplicará un estricto protocolo de inspección desde el momento en que comience el montaje de las estructuras se solicitarán los peritajes estructurales, mecánicos e hidráulicos firmados por especialistas, se realizará una verificación minuciosa en campo de los componentes mecánicos de cada juego antes de permitir su operación al público y se evaluará la estabilidad y montajes eléctricos de los foros de espectáculos.

Sobre las condiciones meteorológicas estacionales, Amaya Torres refirió que, tras un mes de septiembre sin el registro de frentes fríos esperados, las autoridades se mantienen atentas ante la llegada de los primeros sistemas frontales de la temporada en los próximos días.

Recordó que el ingreso de humedad provocado por el huracán Rachel en el Océano Pacífico mantendrá el pronóstico de precipitaciones en el estado durante el resto de la semana, con chubascos tormentosos por la tarde-noche en la zona metropolitana y lluvias ligeras a moderadas en la Sierra Gorda.

Detalló que, a pesar de las precipitaciones registradas de manera reciente en municipios como Tolimán, San Joaquín y Pinal de Amoles, el estado se reporta con saldo blanco, registrándose únicamente encharcamientos menores sin daños a la infraestructura ni deslaves en las zonas serranas.

Precisó que la infraestructura hidráulica y el sistema de cuerpos de agua en la entidad cuentan con un margen óptimo de captación, es decir, los cuerpos de agua como el bordo Benito Juárez y el sistema del norte mantienen entre un 75 y 80 por ciento de margen disponible para almacenamiento.

“Los bordos El Cuate 1 y 2, así como el Dren Peñuelas, operan sin contratiempos y se encuentran en niveles bajos tras conducir adecuadamente el agua en los días previos”.