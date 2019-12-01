Presenta Dayana Pérez Mendoza programa oficial de Semana Santa 2026 en Santa Clara del Cobre

Morelia, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, presentó el programa oficial de Semana Santa 2026, que se llevará a cabo del 29 de marzo al 5 de abril en Santa Clara del Cobre, con una agenda amplia de actividades culturales, religiosas y turísticas.

Durante su intervención, destacó que esta temporada representa una de las fechas más importantes para el municipio, al consolidarse como un destino artesanal que recibe visitantes de distintas partes del estado, del país e incluso del extranjero. Subrayó que las actividades están pensadas para fortalecer la convivencia familiar y promover un ambiente sano.

El programa contempla eventos emblemáticos como la danza de los cúrpites, la danza de los arqueros, presentaciones culturales como el monólogo de Pito Pérez, así como la participación de agrupaciones artísticas, entre ellas el ballet de Zirahuén, la orquesta y la banda, además de actividades en coordinación con la parroquia de Santa Clara del Cobre.

Asimismo, se instalará un corredor artesanal en la plaza principal, donde más de 80 expositoras y expositores ofrecerán piezas de cobre y otras artesanías, además de un espacio gastronómico con platillos tradicionales que forman parte de la identidad del municipio.

La presidenta municipal resaltó que, en coordinación con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo encabezada por Roberto Monroy García, se fortalece la difusión de Santa Clara del Cobre como un destino turístico de gran valor cultural.

En materia de seguridad, informó que se implementará un operativo especial durante esta temporada, en el que participarán corporaciones de los tres niveles de gobierno, así como Protección Civil, con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de habitantes y visitantes.

Finalmente, la presidenta municipal extendió la invitación a la ciudadanía para visitar Santa Clara del Cobre durante esta Semana Santa, vivir sus tradiciones y conocer la riqueza cultural y artesanal que distingue al municipio.