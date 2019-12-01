Premios “Lo Mejor de Michoacán 2025” cerraron con más de 130 mil votos: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 15:30:44

Morelia, Michoacán, 11 de septiembre de 2025.- La edición 2025 de los premios “Lo Mejor de Michoacán” concluyó con más de los 130 mil votos, lo que representa un incremento de casi el 50 por ciento respecto a la primera edición, lo que refleja la creciente relevancia de estos galardones.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) destacó la amplia respuesta de parte de las y los michoacanos, así como de turistas y visitantes que han disfrutado de “el alma de México”.

“En 2024 hubo 88 mil 900 votos, este 2025 hay más de 130 mil votos para las 23 categorías”, comentó el titular de la política turística de la entidad.

Recordó que el evento es realizado por la revista México Desconocido, un referente del turismo nacional. La elección se debe a que Michoacán es uno de los destinos favoritos de sus lectores, nacionales e internacionales.

“La dinámica de estos premios organizados por México Desconocido, es primero lanzar una convocatoria para recibir postulaciones de las mejores experiencias, productos y servicios. Después hay un proceso de selección, y posteriormente se pasa a la votación que ya cerró, y finalmente nos informan a los ganadores en la ceremonia de premiación”, señaló.

Por su parte el equipo de México Desconocido, agradeció la respuesta del público a estos reconocimientos en los que se destaca la riqueza turística, gastronómica, artesanal, cultural y de destino que tiene “el alma de México”.

La ceremonia de premiación se realizará en Morelia el próximo 18 de septiembre, día en el que los ganadores de las 23 categorías serán dados a conocer de manera oficial.