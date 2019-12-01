Postula tus experiencias favoritas en los premios “Lo Mejor de Michoacán 2025”: Sectur

Morelia, Michoacán, a 13 de agosto de 2025.- Las experiencias, sensaciones, vivencias y destinos que el “alma de México” ofrece a lo largo del año, serán nuevamente galardonadas con los premios “Lo Mejor de Michoacán 2025”.

El evento realizado por la revista México Desconocido llega por segundo año consecutivo al estado para promover, difundir e invitar a disfrutar de la riqueza que existe en la entidad, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

“La revista México Desconocido es la guía líder en temas de turismo a nivel nacional, y Michoacán ha sido beneficiado por los diversos reconocimientos que han dado al estado por votación del público, esos visitantes y turistas que han disfrutado sus experiencias”, señaló el funcionario.

Este evento se divide en tres fases: la primera son las postulaciones que serán del 13 al 25 de agosto; la segunda es la nominación y votación, que se llevará a cabo del 29 de agosto al 10 de septiembre, y finalmente la premiación, que se realizará en la capital michoacana el 18 de septiembre.

“El público puede participar nominando y posteriormente votando por los seleccionados en el sitio www.lomejordemichoacan.com”, informó Octavio Ruíz Murguía, director de marketing y estrategia de México Desconocido.

En esta segunda edición, explicó Mary Carmen Dominguez Rosales, directora Comercial de México Desconocido, se premiarán 23 categorías, entre las que están: La mejor experiencia de turismo comunitario, La mejor experiencia guiada en un Pueblo Mágico, La mejor experiencia de alojamiento en cabañas, Mejor cocinera o cocinero tradicional, La mejor experiencia de aventura en la playa, El mejor festival cultural contemporáneo, por mencionar solo algunos.

“Siéntanse orgullosos de su estado, de verdad es un lugar hermoso y eso lo hemos visto en los premios donde han arrasado. Los premios no son de las autoridades, son de todo Michoacán, súmense a las votaciones desde las escuelas hasta los profesionales”, concluyó Dominguez Rosales.