Pon a prueba tu valentía con las noches de terror del Zoológico de Morelia

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- Aún estás a tiempo de vivir una noche espeluznante en el Parque Zoológico Benito Juárez. Los próximos 23 y 24 de octubre se realizarán los recorridos nocturnos de Halloween con la participación de los actores de Hacienda del Terror, quienes prometen poner a prueba el valor de las y los visitantes.

Esta actividad contará con un solo nivel de miedo extremo, por lo que está dirigida exclusivamente a personas mayores de 12 años. A lo largo del recorrido, las y los participantes se adentrarán en escenarios tenebrosos y vivirán momentos inesperados en una noche en la que el terror cobrará vida entre las sombras del recinto.

La experiencia combina un recorrido a pie y un trayecto a bordo del tren terrestre, lo que permitirá a los visitantes disfrutar de una perspectiva nocturna diferente del zoológico. Además de la ambientación de Halloween, el público tendrá la oportunidad de conocer y aprender sobre las especies de hábitos nocturnos, descubriendo las características que les permiten realizar sus actividades al caer el sol.

Para disfrutar de esta aventura de manera adecuada, se recomienda asistir con ropa y calzado cómodos, así como llevar un suéter, debido a las condiciones de temperatura durante la noche. Por la naturaleza e intensidad de la experiencia, estos recorridos no son apropiados para personas con asma, mujeres embarazadas o personas con enfermedades cardíacas. Se invita a las y los interesados a tomar en cuenta estas recomendaciones antes de adquirir sus entradas.

Los boletos tienen un costo de 300 pesos por persona y están disponibles en el Área Educativa del zoológico de 10:00 a 16:30 horas, mismos que hay que adquirir con anticipación, ya que la disponibilidad es limitada.