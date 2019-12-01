Playas michoacanas, el destino ideal para cerrar el año: Sectur

Morelia, Michoacán, 27 de diciembre de 2025.- El 2025 está por terminar y si deseas pasar estos últimos días rodeado de naturaleza, mar, sol, rica gastronomía y un ambiente alejado del bullicio, las playas de Michoacán pueden ser la opción.

Alejadas de la gran infraestructura hotelera que caracteriza a otros destinos del país, aquí se prioriza la sustentabilidad y el respeto al medio ambiente, permitiendo al visitante disfrutar de un entorno preservado en su estado natural.

“Las playas de Michoacán se mantienen con su carácter natural, en donde lo mismo se encuentran esteros, caletas, peñascos, aguas tranquilas para esnórquel, o con impresionantes olas aptas para la práctica de surf. Hasta refugios para diversas especies de animales marinos como las tortugas y recientemente, las ballenas jorobadas”, compartió el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García.

Tres especies de tortugas marinas desovan en la Costa Michoacana: la golfina, laúd y negra; esta última considerada especie endémica. Su arribo ocurre principalmente en los municipios de Aquila y Coahuayana, donde son protegidas por los diversos campamentos tortugueros distribuidos a lo largo del litoral.

En la Costa Michoacana también se pueden practicar deportes acuáticos como el buceo y el snorkel en Caleta de Campos, San Juan de Alima, Pichilinguillo o el Faro de Bucerías; esquí acuático en la presa La Villita; surfeo en Nexpa y La Ticla; la pesca deportiva del pez vela en Lázaro Cárdenas; y para acampar existen espacios espléndidos en las tranquilas playas de La Soledad y Maruata, por mencionar solo algunas opciones.



La gastronomía ofrece una gran riqueza que va desde los mariscos, huachinango, langosta, ostión, camarón y en especial, el pescado dorado. Las opciones de hospedaje varían desde pequeños hoteles, paradores ecoturísticos, cabañas, hasta zonas para acampar que se pueden consultar en https://visitmichoacan.com.mx.