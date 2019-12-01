Detienen a hombre en Yucatán por hacer fraude con canastas navideñas; víctimas querían lincharlo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 13:47:52

Mérida, Yucatán, a 27 de diciembre 2025.- Un hombre identificado como Luis Gerardo “N”, originario de Mérida, Yucatán, fue detenido por las autoridades luego de que presuntamente estafó a más de 100 familias de pueblos cercanos, a las que ofreció un sistema de apartado para adquirir canastas navideñas que no entregó.

Por lo anterior, más de 40 afectados acudieron a la hacienda San Diego Tixcacal, donde acorralaron al estafador para demandar la entrega de la mercancía, o en su defecto, la devolución del dinero, cuyo total ascendía a 400 mil pesos aproximadamente.

Mientras tanto, en otros poblados o comisarías de Mérida también fueron presentados reclamos de decenas de víctimas de este esquema.

El hombre de 28 años de edad fue acorralado por la turba, por lo que las autoridades tuvieron que intervenir para rescatarlo y en el proceso lo pusieron bajo arresto.

Se dio a conocer que cada canasta tenía un valor de 5 mil 610 pesos, que los afectados pagaron de enero a diciembre a razón de 110 pesos semanales.