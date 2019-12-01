Juan Carlos Barragán encabeza las encuestas para gobernar Morelia

Juan Carlos Barragán encabeza las encuestas para gobernar Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 10:53:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 27 de diciembre de 2025.- Juan Carlos Barragán sigue a la cabeza en las diversas encuestas para gobernar el ayuntamiento de Morelia, se perfila como el candidato favorito al interior del partido Morena. 

De acuerdo a las encuestas que se han realizado a nivel local por la plataforma RUBRUM, arroja que tienen un nivel de aceptación ciudadana del 41.0 por ciento. 

Se realizaron 500 llamadas vía telefónica el pasado 22 de diciembre donde se preguntó a los ciudadanía de manera aleatoria. 

De los siguientes nombres de posibles candidatos, ¿Usted quien considera que debería de ser el candidato de MORENA para la presidencia municipal de Morelia?. 

Esto derivó en una aceptación favorable para el diputado local Juan Carlos Barragán quién resultó con un promedio de 41.0 por ciento. 

En el segundo peldaño se encuentra Luis Navarro García, actual Secretario de Finanzas y Administración del gobierno de Michoacán, quien resultó con un porcentaje de 20.9 por ciento. 

Posteriormente se encuentra en esta lista el diputado federal Ernesto Núñez, con un porcentaje de 19.1, por último figura Omaga Vázquez con un porcentaje de 19.0.

Esta encuesta deja entrever que al interior del partido Morena Juan Carlos Barragán tiene la mejor aceptación de los morelianos para que pudiera ser el próximo presidente municipal de Morelia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Zamora, Michoacán, ultiman a alias “El Chuyín y/o El Chaparro”
Identifican a hombre ultimado en la Gertrudis Sánchez, en Morelia, Michoacán 
Cae segunda policía en activo de Ario por homicidio de empresaria y secuestro de su acompañante; Fiscalía Michoacán va por más agentes implicados
Detienen a hombre en Yucatán por hacer fraude con canastas navideñas; víctimas querían lincharlo
Más información de la categoria
Gobierno de Fanny Arreola escala conflicto con sindicalizados de Apatzingán, Michoacán: levantará actas por “toma violenta”, pese a protesta pacífica
Cae segunda policía en activo de Ario por homicidio de empresaria y secuestro de su acompañante; Fiscalía Michoacán va por más agentes implicados
Colocan mantas en la frontera Michoacán – Colima y lanzan mensaje directo a la policía comunitaria de Coahuayana
Anuncia Hacienda que no habrá “gasolinazo” en 2026, pero mexicanos ya pagan el doble por litro que en EEUU
Comentarios