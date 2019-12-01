Juan Carlos Barragán encabeza las encuestas para gobernar Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 10:53:16

Morelia, Michoacán, 27 de diciembre de 2025.- Juan Carlos Barragán sigue a la cabeza en las diversas encuestas para gobernar el ayuntamiento de Morelia, se perfila como el candidato favorito al interior del partido Morena.

De acuerdo a las encuestas que se han realizado a nivel local por la plataforma RUBRUM, arroja que tienen un nivel de aceptación ciudadana del 41.0 por ciento.

Se realizaron 500 llamadas vía telefónica el pasado 22 de diciembre donde se preguntó a los ciudadanía de manera aleatoria.

De los siguientes nombres de posibles candidatos, ¿Usted quien considera que debería de ser el candidato de MORENA para la presidencia municipal de Morelia?.

Esto derivó en una aceptación favorable para el diputado local Juan Carlos Barragán quién resultó con un promedio de 41.0 por ciento.

En el segundo peldaño se encuentra Luis Navarro García, actual Secretario de Finanzas y Administración del gobierno de Michoacán, quien resultó con un porcentaje de 20.9 por ciento.

Posteriormente se encuentra en esta lista el diputado federal Ernesto Núñez, con un porcentaje de 19.1, por último figura Omaga Vázquez con un porcentaje de 19.0.

Esta encuesta deja entrever que al interior del partido Morena Juan Carlos Barragán tiene la mejor aceptación de los morelianos para que pudiera ser el próximo presidente municipal de Morelia.