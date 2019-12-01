Pinal de Amoles fortalece su sector turístico con la conformación de su Cadena Productiva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 20:22:08
Pinal de Amoles, Querétaro, 10 de septiembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Turismo del estado de Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado, encabezó la ceremonia de Toma de Protesta de la Cadena Productiva del Pueblo Mágico de Pinal de Amoles, organismo que refrendó su compromiso por fortalecer la competitividad y la calidad del destino.

Durante la ceremonia enfatizó que el turismo es la actividad económica que genera más empleos para mujeres y jóvenes; por lo que consolidar la Cadena Productiva en el ámbito turístico, fortalece la economía circular de la región serrana, frena el fenómeno de la migración; al tiempo que protege y promueve tradiciones, y adopta estrategias de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.

“El turismo requiere visión, trabajo en equipo y unión de esfuerzos. Hoy, Pinal de Amoles nos demuestra que cuando se comparten objetivos claros, se fortalecen los productos, los servicios y la experiencia que se ofrece a cada visitante”, señaló.

La Cadena Productiva de Pinal de Amoles permitirá coordinar estrategias entre hoteleros, restauranteros, guías, artesanos y demás actores del sector, con el fin de consolidar productos turísticos más integrales y atractivos.

Agregó Vega Vázquez Mellado, que la Cadena Productiva de este Pueblo Mágico, tendrá un papel fundamental en la conformación del proyecto “Camino Iniciático de Santiago”, que tendrá su kilómetro “Cero”, y de donde se podrán recorrer más de 120 kilómetros en los diversos municipios serranos, en una ruta religiosa.

Con este esfuerzo se busca no solo impulsar la llegada de más visitantes, sino también generar beneficios sociales y económicos para las familias que dependen del turismo en la Sierra Gorda queretana. Además de reiterar su compromiso de acompañar y respaldar iniciativas, que fortalecen la identidad de los Pueblos Mágicos y posicionan a Querétaro como un referente nacional en turismo cultural y de naturaleza.

