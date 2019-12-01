Pátzcuaro y Huandacareo se alistan para que disfrutes de la Semana Santa: Sectur

Pátzcuaro y Huandacareo se alistan para que disfrutes de la Semana Santa: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 13:01:41
Morelia, Michoacán, 12 de marzo de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) impartió el curso “Supervisión de limpieza de habitaciones” a personal del sector turístico de diversos municipios, con el objetivo de fortalecer la calidad en los servicios rumbo a la temporada de Semana Santa, en la que Michoacán albergará más de 700 actividades.

El titular de la Sectur Michoacán, Roberto Monroy García, señaló que durante la jornada las y los participantes adquirieron herramientas y conocimientos para mejorar los procesos de limpieza, supervisión y organización en las áreas de hospedaje, con el fin de garantizar espacios seguros, higiénicos y de calidad para los visitantes.

Un total de 65 personas del sector hotelero acudieron a esta capacitación, de las cuales 37 provenían de Ario de Rosales, Santa Clara del Cobre y Tacámbaro, pertenecientes a la región de Pátzcuaro, y 28 de Huandacareo. Las y los participantes se involucraron en actividades teóricas y prácticas enfocadas en estándares de limpieza, control de calidad y atención al huésped.

Este tipo de acciones, explicó la dependencia estatal, contribuyen al fortalecimiento de la profesionalización del sector turístico y a elevar la competitividad de los destinos de Michoacán para garantizar una buena experiencia a quienes visitan “el alma de México”.

La programación completa de actividades para la temporada de Semana Santa se puede consultar a través del enlace https://visitmichoacan.com.mx/

