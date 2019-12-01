Pátzcuaro vibrará con el concierto de campanas del Festival de Órgano: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 10:47:16

Pátzcuaro, Michoacán, 25 de noviembre de 2025.- El Festival Internacional de Órgano de Morelia (FIOM) “Alfonso Vega Núñez” celebrará su 59 edición este año, y dentro de sus actividades programadas se incluye un evento especial, se trata de un concierto de campanas que se realizará en el Centro Histórico de Pátzcuaro.

Este espectáculo único en su tipo, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dirigida por Roberto Monroy García, se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a partir de las 18:00 horas, momento en el que turistas y visitantes de distintas edades podrán disfrutar de esta experiencia única.

Organizadores del FIOM señalan que esta unión musical de las campanas de distintos templos del Centro de Pátzcuaro, transformará la tarde en un paisaje sonoro lleno de tradición, historia y emoción.

Entre los templos que se unirán se encuentran el templo de la Compañía de Jesús, el Sagrario, el Santuario de Guadalupe, el templo de San Francisco, y el templo de San Juan de Dios. La actividad está a cargo del equipo de Terra Levis (España) bajo la coordinación de Luis Carlos López.

Este evento, abierto a todo el público, hará vibrar las raíces del Pueblo Mágico al tiempo de hacer resonar el patrimonio cultural e histórico del lugar, revalidando la profunda vocación artística y musical que existe en “el alma de México”.

La edición 2025 del FIOM tiene programadas actividades hasta 7 de diciembre. Para mayores detalles se puede consultar el Facebook: Festival Internacional de Órgano de Morelia “Alfonso Vega Núñez”.