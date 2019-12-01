Cae en operativo federal “El Rayo”, presunto jefe de una célula de Jalisco en Playa del Carmen y Tulum, Quintana Roo; su hermano Erwin había sido capturado días antes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 20:07:58

Playa del Carmen, Q. Roo., 25 de noviembre.— Un operativo del Grupo Interinstitucional derivó en la captura de Ernesto Guadalupe “N”, alias “El Rayo”, señalado como presunto líder operativo de una célula del crimen organizado en Playa del Carmen y considerado objetivo prioritario dentro del Atlas Delictivo del estado. Su detención ocurre apenas doce días después de la captura de su hermano, Erwin “N”, asegurado en una operación contra narcomenudeo realizada el pasado 13 de noviembre.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, “El Rayo” fue detenido sobre la avenida Tulum, en la Supermanzana 4 del municipio de Benito Juárez, durante una acción coordinada entre Policías de Investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal.

Tras una inspección practicada al detenido y al vehículo Chevrolet Captiva en el que circulaba, los agentes aseguraron 11 armas de fuego de uso exclusivo del Ejército —seis largas y cinco cortas, todas con cargadores abastecidos— además de diversas sustancias con características de “piedra”, cocaína, marihuana y pastillas de color rosa, así como varios teléfonos celulares.

Las investigaciones señalan que Ernesto Guadalupe “N” sería el presunto responsable de coordinar extorsiones a transportistas, actividades de narcomenudeo, así como uno de los principales generadores de violencia en Playa del Carmen para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También se le relaciona con más de cinco homicidios y desapariciones cometidos en Playa del Carmen y Tulum.

El antecedente familiar: la captura de su hermano Erwin “N”

La reciente detención coincide con la operación del pasado 13 de noviembre, en la que la Fiscalía capturó a cuatro presuntos implicados en delitos contra la salud. Entre ellos se encontraba Erwin “N”, hermano del hoy detenido “El Rayo”, asegurado en la colonia Ejidal con diversas dosis de marihuana y cocaína.

Aquella jornada, la autoridad también detuvo por separado a Javier “N”, Rodolfo “N” y Salomón “N”, todos presuntamente dedicados al narcomenudeo en distintas zonas de Playa del Carmen.

El Ministerio Público determinará en las próximas horas la situación jurídica de Ernesto Guadalupe “N” y dará continuidad a las carpetas abiertas por los hechos imputados.

La Fiscalía reiteró que mantendrá los trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional para avanzar en el desmantelamiento de células delictivas y reforzar las condiciones de seguridad en Quintana Roo.