Balacera afuera de un banco deja un herido en Naucalpan, Estado de México 

Naucalpan, Edomex, a 25 de noviembre de 2026.— Un presunto intento de asalto afuera de una sucursal bancaria en Circuito Médicos, en Ciudad Satélite, generó la tarde de este martes momentos de pánico, movilización policial masiva y versiones contradictorias entre vecinos y comerciantes de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre vestido con ropa azul habría sido interceptado por otro sujeto cuando salía del banco BBVA ubicado entre Circuito Geógrafos y Médicos. En cuestión de segundos, ambos intercambiaron disparos en plena vía pública, lo que originó que transeúntes y automovilistas buscaran resguardarse ante lo que muchos describieron como una “balacera repentina”.

Tras el aviso a los servicios de emergencia, al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Naucalpan, de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes acordonaron el área y suspendieron momentáneamente la circulación vehicular mientras realizaban inspecciones en los alrededores.

El incidente dejó al menos una persona lesionada, quien fue trasladada por sus propios medios a un hospital cercano. Hasta el momento no se han reportado detenciones, y de manera preliminar se desconoce la identidad de los agresores, quienes escaparon de la zona tras el intercambio de disparos.

El operativo de seguridad se extendió hacia las vialidades principales de Ciudad Satélite con el objetivo de ubicar a los responsables; sin embargo, al paso de las horas no se había logrado su localización. Las autoridades no han confirmado oficialmente la causa del enfrentamiento, aunque la principal línea apunta a un intento de asalto.

Pese al caos inicial y la incertidumbre que encendió las alertas en redes sociales, la zona fue reabierta y las actividades regresaron a la normalidad minutos después. No obstante, vecinos continúan cuestionándose qué ocurrió realmente en uno de los puntos más transitados de Naucalpan.