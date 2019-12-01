Seguirán bloqueos carreteros tras no llegar a ningún acuerdo durante mesa de trabajo entre ANTAC, FNRCM y autoridades federales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 21:19:01

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2025.- Después de que se realizara la reunión entre autoridades federales y dirigentes de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (Fnrcm), no se logró llegar a ningún acuerdo, por lo que advirtieron que seguirán los bloqueos carreteros.

A decir de las agrupaciones, no existe alguna disposición del gobierno federal, por lo que pidieron el cambio de interlocutores, además de la renuncia del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán.

La reunión se realizó en la Secretaría de Gobernación, donde estuvieron presentes Julio Berdegué, el subsecretairo de Gobernación, César Yáñez, la secretaria de Economía, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El líder del Fnrcm, Eraclio Roríguez, indicó que durante el encuentro, solamente Yáñez estuvo hablando, pero los demás funcionarios nunca se comprometieron a nada.

“Nosotros no nos vamos a retirar de los puentes, de las carreteras ni de las aduanas hasta en tanto nos den una certeza de que las cosas van a funcionar, lo que percibimos es que no hay la menor voluntad política del Estado mexicano para resolver la crisis que existe en el país de movilidad”.

Finalmente expresaron que esperaran una respuesta de las autoridades y que haya voluntad de su parte.