Hipocresía en el Congreso del Estado de Michoacán al celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mientras hay agresiones internas: Itzé Camacho

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 19:07:39

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2025.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada local de Morena, Itzé Camacho Zapian, señaló una profunda incongruencia en el Poder Legislativo, denunciando que mientras se promueven foros, existen agresiones y difamaciones internas que no son atendidas.

Camacho Zapian recordó haber sido víctima de difamación junto a otras legisladoras, acusándolas dijo "falsamente" de estar en una fiesta antes de una sesión solemne en Apatzingán.

La legisladora del partido guinda enfatizó la contradicción "se me hace una incongruencia como todo lo que hacen, que siendo nosotras diputadas violentadas por ellas mismas (diputadas), estén ahorita haciendo un foro."

Finalmente, respecto a las acusaciones del diputado Memo Valencia contra el legislador federal Leonel Godoy Rangel y su círculo, Camacho instó a la presentación de pruebas.

"Si el diputado Valencia tiene evidencias y tiene pruebas que las presente. Aquí no vamos a defender a nadie, pero sí tiene que haber sustento en cada una de las acusaciones... Que nos investiguen y si se refiere a mí, porque yo conozco al maestro Leonel Godoy desde niña, que se nos investigue si tengo alguna situación con la delincuencia, yo estoy aquí a disposición", advirtió la diputada.