Luis Navarro sería candidato por Morelia en 2027, apunta Massive Caller

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 18:00:12

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre del 2025.- Según la encuesta más reciente sobre Intención al Voto Alcaldías 2027 de Massive Caller, Luis Navarro sería el candidato a la presidencia municipal de Morelia por el partido Morena.

El ejercicio de medición publicado este día, señala que si las elecciones fueran el día de el 40.1 por ciento votaría por el partido guinda para encabezar el gobierno de Morelia.

Sin embargo, del total de los encuestados el 21.4 por ciento respondieron que les gustaría que Luis Navarro, actual secretario de Finanzas de la entidad, fuera el candidato de la Cuarta Transformación.

El tesorero estatal se encuentra por arriba de las preferencias hacia el diputado local Juan Carlos Barragán, la secretaria de Desarrollo Urbano del estado Gladyz Butanda Macías, y la Presidenta del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres.

La figura de Luis Navarro ha cobrado relevancia debido a lo que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha nombrado como el “Milagro Financiero”, pues al iniciar su gobierno el estado se encontraba en quiebra, hoy las finanzas de la entidad se encuentran sanas y se ha pagado más de 12 mil millones de pesos de la deuda heredada.

Además se ha recuperado la confianza de los proveedores y de la federación, pues se ha logrado el pago puntual de aproximadamente cien quincenas con Luis Navarro encargado de las arcas estatales.