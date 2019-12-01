Incendio por pirotecnia consume negocio en la colonia Niños Héroes en Sahuayo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 23:01:22

Sahuayo, Michoacán, a 25 de noviembre de 2025.- Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró en la colonia Niños Héroes, en Sahuayo, Michoacán, luego de que un incendio de gran magnitud consumiera un negocio ubicado sobre la calle Juan Escutia.

Según los primeros reportes y testimonios de las autoridades que atendieron la emergencia, el fuego habría iniciado tras la explosión de material pirotécnico que se encontraba almacenado dentro del establecimiento.

Los elementos policiacos señalaron que el local presuntamente vendía pirotecnia sin las medidas de seguridad requeridas para el manejo de pólvora.

Aunque las llamas causaron daños significativos tanto en la estructura, como en la mercancía del comercio, los equipos de rescate informaron que no se registraron heridos ni víctimas mortales, por lo que el saldo fue únicamente de pérdidas materiales.

Ante esta situación, las autoridades municipales exhortaron a la población y a los comerciantes para abstenerse de almacenar o vender pirotecnia sin permisos ni protocolos de protección civil, debido al elevado riesgo que esto representa.