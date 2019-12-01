Aarón Refugio Ramírez Vargas asume como encargado del Despacho de la Policía Auxiliar en Michoacán

Morelia, Mich., a 25 de noviembre de 2025.- El Gobierno del estado formalizó este martes un relevo clave en la estructura de seguridad estatal. Por instrucciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, entregó el nombramiento de encargado del Despacho de la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán a Aarón Refugio Ramírez Vargas, un perfil con amplia experiencia en profesionalización policial y formación de cuerpos de seguridad.

La designación tiene como objetivo fortalecer la operatividad y modernizar los esquemas de vigilancia que ofrece la Policía Auxiliar a empresas, dependencias y organismos públicos. Ramírez Vargas cuenta con una trayectoria sólida en áreas de capacitación, mando institucional y administración de academias policiales, lo cual será fundamental para consolidar un cuerpo más eficiente y con mayores estándares de calidad.

Ramírez Vargas ha ocupado cargos directivos en instituciones de formación y entrenamiento de seguridad pública, donde ha impulsado modelos académicos, procesos de certificación y estrategias de profesionalización para elementos operativos. Su perfil técnico y administrativo ha sido reconocido en distintos organismos regionales dedicados al desarrollo policial.

Bajo el nuevo encargo, Ramírez Vargas tendrá la responsabilidad de coordinar el despliegue operativo de la corporación, reforzar los protocolos de servicio especializado y fortalecer las medidas de control interno, con miras a incrementar la confiabilidad y capacidad de respuesta de la Policía Auxiliar en todo el territorio michoacano.