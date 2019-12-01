Pátzcuaro va por el premio de Mejor Pueblo Mágico para vivir una experiencia gastronómica

Morelia, Michoacán, 7 de abril de 2026.- Pátzcuaro busca consolidarse como el Mejor Pueblo Mágico para vivir una experiencia gastronómica en los premios Lo Mejor de México 2026. Al respecto, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, destacó que aunque el destino brilla por su riqueza culinaria, el apoyo de la gente es fundamental para ganar.

El secretario señaló que esta distinción, organizada por la revista México Desconocido, se define mediante una votación frente a otros importantes destinos nacionales. Esta nominación respalda una tradición de prestigio internacional, donde la identidad e historia se mantienen vivas en nuestros mercados y cocinas tradicionales, enfatizó el titular de la Sectur, al invitar a la población a emitir su voto.

La oferta culinaria que posiciona a Pátzcuaro como referente nacional incluye delicias como corundas y uchepos con crema y salsa, la emblemática sopa tarasca y el tradicional pescado blanco. Esta variedad de atoles y antojitos, elaborados con ingredientes locales, permite a los visitantes conectar de manera única con los sabores más auténticos de Michoacán.

Para votar, solo debes ingresar a https://lomejormexico.com/, registrar tu nombre y correo electrónico, y crear una contraseña. La plataforma permite emitir tu voto de forma específica en la categoría de interés, por lo que no es necesario completar las demás secciones del certamen.

La entidad también compite en las categorías Mejor experiencia para vivir una vez en la vida, con la Mariposa Monarca; Mejor estado para disfrutar su cocina regional y contemporánea; Mejor Pueblo Mágico para vivir una experiencia de aventura en la naturaleza con Tlalpujahua; Mejor destino que es una joya oculta con Uruapan y Mejor ruta turística con la Ruta de Artesanías, y Mejor destino para turismo de negocios y reuniones.