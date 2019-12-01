Aseguran más de 200 sueros en cateo por muertes ligadas a “sueros vitaminados” en Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 10:51:24

Ciudad Obregón, Sonora, 8 de abril del 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que aseguró soluciones intravenosas y diversos indicios relacionados con los casos de personas fallecidas tras la aplicación de sueros vitaminados, luego de ejecutar una orden de cateo en Ciudad Obregón.

La diligencia se realizó el martes en un inmueble ubicado sobre la avenida Zacatecas, en la colonia Centro, como parte de las investigaciones sobre la administración de soluciones parenterales.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron 216 soluciones salinas, de las cuales 178 ya estaban preparadas para su administración y 38 se encontraban sin preparar.

También se decomisaron medicamentos diversos, equipos de venoclisis, jeringas, documentación, una libreta con anotaciones, un teléfono celular y otros objetos considerados relevantes para la investigación.

La fiscalía indicó que el cateo se realizó dentro de la carpeta de investigación por el delito de homicidio por responsabilidad médica, relacionada con el caso de Jesús Maximiano Verduzco Soto.

Las indagatorias también siguen una línea relacionada con un médico tratante, cuyo consultorio donde presuntamente se realizaban estos procedimientos se ubica en la calle Leocadio Salcedo número 117, en la colonia Jesús García, en Hermosillo.