Liberan a mujer que mató a su esposo al defenderse de agresión en Chiapas; determinan defensa propia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 11:59:34

Tenejapa, Chiapas, 8 de abril del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó la liberación de Petrona, una mujer que mató a su esposo tras ser víctima de una golpiza.

Las autoridades concluyeron que actuó en legítima defensa dentro de un contexto de violencia sistemática, por lo que podrá continuar su proceso en libertad.

El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca explicó que, tras el análisis de indicios y testimonios, se determinó que la mujer se encontraba en peligro inminente al momento de los hechos.

El caso ocurrió en la comunidad de Yashanal, en el municipio de Tenejapa, donde Petrona vivía con su esposo Alonso y sus cinco hijos menores de edad.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre era señalado por vecinos y familiares como una persona agresiva y con problemas de alcoholismo, que presuntamente sometía a su esposa a constantes golpes. Los hijos de la pareja habrían sido testigos frecuentes del ambiente de violencia dentro del hogar.

El día del incidente, la situación escaló cuando el hombre comenzó a golpear nuevamente a Petrona, quien además tiene dos meses de embarazo. En medio de la agresión, la mujer tomó un cuchillo de la cocina para defenderse y lo hirió. La lesión resultó mortal, según confirmó la necropsia.

Tras lo ocurrido, Petrona no huyó del lugar y permaneció en su domicilio al cuidado de sus hijos.

Durante la investigación, la Fiscalía aplicó protocolos con perspectiva de género, que incluyeron peritajes psicológicos y físicos que confirmaron lesiones recientes en la mujer, así como testimonios de habitantes de la comunidad que respaldaron el historial de violencia del fallecido.

Con base en estos elementos, el Ministerio Público concluyó que existía necesidad racional de defensa y proporcionalidad en la respuesta ante la agresión.

La mujer podrá continuar su proceso fuera de prisión, mientras se prioriza su estado de salud por el embarazo y la estabilidad de sus cinco hijos, quienes permanecen bajo su cuidado.