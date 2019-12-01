Policía Morelia aprehende a cinco personas tras disturbios en el fraccionamiento Campo Nubes

Policía Morelia aprehende a cinco personas tras disturbios en el fraccionamiento Campo Nubes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 16:03:23
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Morelia, Michoacán, a 8 de abril de 2026.- Derivado de una acción llevada a cabo por personal de la Policía Morelia detuvo a cinco personas, incluyendo a una adolescente, en el fraccionamiento Campo Nubes, tras un reporte de disparos, disturbios y riña entre diferentes personas.

Sobre el particular se informó que vecinos señalaron a los agentes de Policía Morelia, el lugar en donde estaban las personas que habían originado el conflicto.

Los detenidos fueron asegurados y, tras infringir diversas faltas contempladas en el Reglamento de Orden y Justicia Cívica del Municipio, fueron trasladados al Centro de Detención Municipal.

En relación a la persona adolescente, esta última se puso a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

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