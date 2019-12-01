Parque Bicentenario de Querétaro espera hasta 35 mil visitantes en temporada alta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 20:03:36

Querétaro, Qro., 19 de marzo de 2026.- Con una inversión de 8 millones de pesos, el municipio de Querétaro anunció que a partir del 27 de marzo entrará en funcionamiento la montaña rusa, mientras que el barco pirata abrirá el 15 de abril, confirmó Juan Pablo Cárdenas Palacio, director del Parque Bicentenario.

Estimó que se recibirán entre 30 y 35 mil visitantes durante la próxima temporada alta, cifra superior a los 25 mil asistentes registrados el año pasado.

“La temporada alta de verano se desarrollará del 27 de marzo al 19 de abril, con horario de 10:00 a 18:00 horas y los precios de acceso se mantendrán sin cambios: 65 pesos la entrada general y 80 pesos para el parque acuático”.

Subrayó que todas las atracciones cuentan con aval de la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones (IAAPA), lo que garantiza condiciones óptimas de seguridad.

“Estamos trabajando para que las familias disfruten el parque en excelentes condiciones y con la certeza de que cada atracción cumple con estándares internacionales”.

Destacó que estas actividades están diseñadas para fortalecer el tejido social y ofrecer espacios de convivencia en la zona de Santa Rosa Jáuregui. “La intención es que toda la familia pueda disfrutar del parque, desde los más pequeños hasta los adultos mayores”.

Señaló que las mejoras realizadas en el parque responden a las peticiones de la ciudadanía, a través de encuestas y redes sociales, lo que ha permitido mantener las instalaciones en óptimas condiciones y garantizar el funcionamiento de las atracciones.

Cárdenas Palacios informó que durante la temporada de Semana Santa y Pascua se reabrirá el tobogán amarillo, una de las atracciones más emblemáticas del parque, que funcionará con flotadores dobles.

Recordó que en un fin de semana normal el parque recibe alrededor de mil 200 personas, pero en temporadas como Semana Santa, Pascua y el Festival de Comunidades Extranjeras la afluencia se multiplica.

Mencionó que el parque recibe visitantes de todo el estado de Querétaro, así como de Hidalgo, Guanajuato, Estado de México y otras entidades del país.

Aseveró que el recinto cuenta con los protocolos de seguridad reforzados y nuevas atracciones disponibles. “El parque cuenta con nueve guardavidas certificados y un reglamento interno que garantiza la seguridad de los usuarios en áreas acuáticas”.

Recomendó a los visitantes que cuenten con la supervisión constante de menores por parte de sus padres, la prohibición de inflables grandes y la restricción de envases de vidrio o utensilios metálicos.

Recordó que el parque cuenta con estacionamiento gratuito con capacidad para mil 200 cajones, así como rutas de transporte público que facilitan la llegada de visitantes.