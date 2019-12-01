Panteón de Janitzio estará cerrado al turismo en noche de Muertos; habrá mirador: Sectur

Pátzcuaro, Michoacán, a 16 de octubre del 2026.- El secretario de Turismo en Michoacán, Roberto Monroy García, informó que el panteón de la isla de Janitzio permanecerá cerrado para el turismo durante la Noche de Ánimas, esto debido a las obras que realiza al interior el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).

En entrevista con medios, el funcionario estatal destacó que si bien no habrá acceso para los turistas al camposanto, los habitantes de la comunidad sí podrán llevar a cabo la tradición de acudir al espacio para velar a sus difuntos. Para los viajeros que asistan a la isla habrá disponibilidad de apreciar el espacio en un mirador.

Destacó que en la historia de Janitzio solo se ha cerrado el panteón o el acceso al turismo durante la pandemia de COVID-19, pero en esta ocasión sí se recibirá a los visitantes con diversas actividades.

“Va a haber un gran altar en los andadores, va a haber una recepción hermosa con los mariposeros al llegar a la isla, va a haber otro altar en la cancha de básquetbol y de usos múltiples, va a haber un evento cultural en la explanada del Morelos, es decir, están preparados”.

Roberto Monroy señaló que están por comenzar las actividades de la semana de la Noche de Ánimas, que por tercer año consecutivo, buscan atraer al turismo a Michoacán durante más días, para también lograr una pernocta más larga. Michoacán tendrá más de 700 actividades para ofrecer desde este viernes 23 de octubre.