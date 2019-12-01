Panteón de Janitzio estará cerrado al turismo en noche de Muertos; habrá mirador: Sectur

Panteón de Janitzio estará cerrado al turismo en noche de Muertos; habrá mirador: Sectur
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 16:35:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pátzcuaro, Michoacán, a 16 de octubre del 2026.- El secretario de Turismo en Michoacán, Roberto Monroy García, informó que el panteón de la isla de Janitzio permanecerá cerrado para el turismo durante la Noche de Ánimas, esto debido a las obras que realiza al interior el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).

En entrevista con medios, el funcionario estatal destacó que si bien no habrá acceso para los turistas al camposanto, los habitantes de la comunidad sí podrán llevar a cabo la tradición de acudir al espacio para velar a sus difuntos. Para los viajeros que asistan a la isla habrá disponibilidad de apreciar el espacio en un mirador.

Destacó que en la historia de Janitzio solo se ha cerrado el panteón o el acceso al turismo durante la pandemia de COVID-19, pero en esta ocasión sí se recibirá a los visitantes con diversas actividades.

“Va a haber un gran altar en los andadores, va a haber una recepción hermosa con los mariposeros al llegar a la isla, va a haber otro altar en la cancha de básquetbol y de usos múltiples, va a haber un evento cultural en la explanada del Morelos, es decir, están preparados”.

Roberto Monroy señaló que están por comenzar las actividades de la semana de la Noche de Ánimas, que por tercer año consecutivo, buscan atraer al turismo a Michoacán durante más días, para también lograr una pernocta más larga. Michoacán tendrá más de 700 actividades para ofrecer desde este viernes 23 de octubre.

Más información de la categoria
Advierten posible desplazamiento de familias en El Guayabo tras ataque armado a familia
Trasladan en ambulancia al Hospital Infantil de Morelia a menor que convulsionó 
Se registran dos accidentes de motociclistas en Paseo de la República y 5 de Febrero, en Querétaro
Por secuestro, extorsión y robo, vinculan a proceso a seis personas en Michoacán
Más información de la categoria
Confirma gobierno desvío de medicamentos para hospitales públicos; reportan venta ilegal de insumos
Nuevo golpe a la vigilancia clandestina en Apatzingán, Michoacán: Suman 66 cámaras aseguradas por Fiscalía y fuerzas federales ante omisión del gobierno de Fanny Arreola
Nuevos liderazgos se suman a Carlos Torres Piña y fortalecen la unidad de Morena: Jesús Mora
Detienen a director del C2 y policías de Taxco por desaparición forzada de personas