Pan de horno de leña y más productos en el 3° Festival del Pan de Puruarán

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre del 2025.- Del 31 de octubre al 02 de noviembre, se llevará a cabo el Tercer Festival del Pan Puruarán, evento que sirve como reconocimiento a la labor de continuar con la producción de pan de manera artesanal, así lo señaló Graciela Hernández Arreola, presidenta municipal de Turicato. Como parte de las festividades del día de muertos, también habrá desfile de catrinas.

En conferencia de prensa desde la Secretaría de Turismo en el estatal, la alcaldesa destacó que en esa tenencia el pan todavía se hornea en hornos de leña y de barro, con formas artísticas y sabores tradicionales que lo distinguen.

Asimismo, señaló que en este evento se tendrá presencia de 15 stands en el centro de la tenencia, la inauguración se llevará a cabo el día viernes 31 a las 5 pm. Entre las actividades, se realizará el pan de muerto más grande, mismo que se repartirá posteriormente entre los asistentes. También habrá concurso a la mejor concha, concurso a la mejor figura artística hecha de pan.

Cabe señalar que, se estima, el pan de Muerto más grande de Michoacán que habrán de preparar, tiene un peso de aproximadamente 240 kilos.