Olvida las escalas y vuela directo al corazón del alma de México este primer puente del año
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 17:41:14
Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- Michoacán está listo para recibir a los visitantes en este primer puente de 2026. Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), destacó la excelente conectividad aérea que vincula al estado con los principales destinos del país, facilitando la llegada de turistas nacionales.

Con vuelos directos desde destinos clave como Ixtapa, Puerto Vallarta, Mexicali, Ciudad de México, Cancún, Tijuana y Monterrey, nunca había sido tan fácil escaparse a “el alma de México”. Prepárate para explorar regiones llenas de magia, cultura y paisajes que solo encuentras en las regiones turísticas del estado.

Es momento de preparar las maletas y disfrutar de la increíble gastronomía, las playas, la historia y las migraciones naturales que hacen de Michoacán el destino ideal para gozar en familia, además de sus hermosos Pueblos Mágicos. 

Michoacán está conectado con el mundo, y las aerolíneas han confiado en la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para incrementar los vuelos y la frecuencia con la que llegan al Aeropuerto Internacional de Morelia.

Asimismo, se encuentra disponible Tata Pancho, la primera herramienta de asistencia turística con inteligencia artificial en el país, diseñada para ayudar a los usuarios a planear su viaje a medida. Para explorar opciones de vuelos y destinos, también se puede consultar el sitio oficial: https://visitmichoacan.com.mx/

