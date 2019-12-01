Ultiman a tiros a un joven en la colonia Bellavista de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 20:13:19

Uruapan, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a tiros en calles de la colonia Bellavista.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Guadalupe Victoria de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.