Desarticulan red de muerte en Edomex: caen 11 ligados a 16 homicidios; entre ellos, policías municipales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 21:23:20

Toluca, Mex., a 30 de enero de 2026.- En un operativo conjunto de alto nivel, autoridades federales y estatales lograron la detención de 11 personas presuntamente vinculadas con al menos 16 homicidios cometidos en el Estado de México, como resultado de labores de inteligencia e investigación enfocadas en el combate a la violencia en la región.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad (SS) del Estado de México.

De acuerdo con el comunicado oficial, las investigaciones permitieron identificar a Tultitlán y Coacalco como zonas clave de movilidad de grupos generadores de violencia, responsables de una serie de homicidios que mantenían en alerta a las autoridades mexiquenses.

Tras el despliegue de operativos coordinados, fueron detenidos 10 hombres y una mujer, a quienes se les cumplimentaron órdenes de aprehensión por su probable participación en 16 asesinatosregistrados en distintos puntos de la entidad.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición de centros penitenciarios del Estado de México, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Uno de los datos más delicados revelados por las autoridades es que dos de los aprehendidos formarían parte de una corporación de seguridad municipal, lo que abre una nueva línea de investigación sobre posibles vínculos entre funcionarios locales y estructuras criminales.

El Gabinete de Seguridad reiteró que estas acciones reflejan el compromiso de los tres órdenes de gobierno para combatir la impunidad, desarticular células criminales y fortalecer la seguridad en zonas afectadas por delitos de alto impacto.