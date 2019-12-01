Más de 10 personas resultaron lesionadas, tras la explosión de pirotecnia dentro de un panteón en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Más de 10 personas resultaron lesionadas, tras la explosión de pirotecnia dentro de un panteón en Ciudad Victoria, Tamaulipas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 22:10:07
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 30 de enero de 2026.- Más de una decena de personas resultaron heridas este mediodía dentro del Panteón Privado Jardines del Reencuentro, situado en el libramiento Naciones Unidas, entre las carreteras federales 101 Victoria-Matamoros y 85 Victoria-Monterrey. El percance se registró durante un sepelio, cuando varios menores encendieron cohetes, lo que derivó en una fuerte explosión que alcanzó a asistentes al acto.

De acuerdo con información preliminar, los menores llevaban consigo numerosos artefactos pirotécnicos y, al prender algunos, las chispas alcanzaron un contenedor con pólvora, provocando la detonación.

El titular de Protección Civil municipal, Libio Flores, acudió al sitio para coordinar la atención de la emergencia y confirmó que entre los lesionados había adultos y niños. Al menos diez personas recibieron atención médica en el lugar, mientras que otras fueron trasladadas a hospitales cercanos debido a la gravedad de sus heridas.

Los primeros reportes médicos indican que algunos afectados presentaron quemaduras y lesiones severas en extremidades, reflejo de la intensidad del estallido y del peligro que implica el manejo inadecuado de pirotecnia en espacios públicos.

Autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades, incluyendo si la funeraria permitió el uso de pólvora durante el sepelio.

