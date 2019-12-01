Disminuyen en un 42% los homicidios dolosos y en un 50% el delito de extorsión en Baja California, gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad

Tijuana, Baja California, a 30 de enero de 2026.- Durante la conferencia Las mañaneras del pueblo, realizada en Tijuana y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Estrategia Nacional de Seguridad ha permitido una reducción del 42 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en Baja California, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, además de una disminución del 50 por ciento en el delito de extorsión.

Detalló que, del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026, se logró la detención de 5 509 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 1 253 armas de fuego y más de 30 toneladas de droga, incluidos fentanilo y pastillas sintéticas, así como la inhabilitación de tres laboratorios clandestinos.

En el combate a la extorsión, destacó que entre julio y diciembre de 2025 se detuvo a 70 personas, se desarticularon 20 grupos delictivos y se abrieron 29 carpetas de investigación, principalmente en zonas comerciales. También resaltó capturas de integrantes de distintas facciones del Cártel del Pacífico en Tijuana.

Por su parte, la titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, señaló que el promedio diario de homicidios bajó de 7.13 a 4.13 casos, lo que representa una caída del 42 por ciento, y que 2025 se perfila como el año con menor incidencia desde 2018. Asimismo, indicó que los delitos de alto impacto registraron una reducción anual del 32 por ciento.

Con estos resultados, el Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso con la paz y la seguridad en Baja California.