Tras cateo en Zamora, Michoacán, aseguran estupefacientes, equipo táctico y municiones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 19:17:55

Zamora, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un juez de control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró droga, equipo táctico, una réplica de arma de fuego y diversos cartuchos útiles.

Sobre el particular se informó que derivado de actos de investigación que indicaban que en un inmueble de la calle Andador Aguascalientes, colonia Valencia Segunda Sección, se realizaban conductas ilícitas, el agente del Ministerio Público solicitó ante la autoridad judicial la correspondiente orden de cateo, la cual fue concedida.

La diligencia fue cumplimentada por el personal de la Tríada Investigadora de la Fiscalía Regional de Zamora, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Policía Municipal de Zamora, quienes se constituyeron en el domicilio señalado y realizaron la inspección correspondiente.

Durante el cateo, se localizó una maleta que contenía 20 envoltorios de plástico con vegetal verde seco, con las características propias de la marihuana; tres cargadores de aluminio color gris, con un total de 55 cartuchos útiles calibre .223 milímetros; una réplica de pistola tipo escuadra color negra; así como una bolsa con tres cartuchos útiles de escopeta calibre .12 milímetros.

Además, fueron asegurados 42 cartuchos de diversos calibres, así como un cuchillo táctico con funda.

Los indicios asegurados fueron debidamente embalados y puestos a disposición del Ministerio Público, a fin de continuar con las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades conforme a derecho.