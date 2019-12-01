Declaran como pérdida total escuela primaria de la comunidad el Rodezno de Pinal de Amoles, Querétaro, tras las lluvias que afectaron la zona en agosto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 19:59:56

Pinal de Amoles, Querétaro, a 30 de enero de 2026.- La escuela primaria de la comunidad El Rodezno, en el municipio de Pinal de Amoles, fue dictaminada como pérdida total luego de las afectaciones provocadas por las lluvias que azotaron en la entidad en agosto del año pasado, confirmó Irene Quintanar Mejía, coordinador de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

Explicó que el inmueble presentó fallas en el suelo natural y colapsó, lo que representa un riesgo para los estudiantes.

“Es muy lamentable, pero la escuela está en una ubicación peligrosa para nuestros niños y ha sido dictaminada como pérdida total”.

Detalló que el seguro y el Instituto de Infraestructura Física Educativa (IFEQ) validaron el diagnóstico y confirmaron que el edificio deberá ser demolido. Quintanar adelantó que el plantel será reubicado en otra zona, con el objetivo de garantizar la seguridad de los alumnos.

Actualmente, dijo, los 17 estudiantes, siete niños y 10 niñas, toman clases a distancia, sin embargo, autoridades educativas y padres de familia acordaron habilitar un espacio temporal en la comunidad, específicamente en una vivienda propuesta por los habitantes, para que los menores continúen sus estudios mientras se construye la nueva escuela.

Destacó que estos operativos de revisión se realizan en conjunto con Protección Civil, a fin de evaluar los riesgos en los espacios escolares.

“Cuando detectamos afectaciones en un salón o edificio, de inmediato retiramos a los niños para protegerlos”.

La reubicación del plantel, refirió, se realizará en coordinación con el municipio de Pinal de Amoles y con apoyo de la comunidad, que ya trabaja en la propuesta de un terreno seguro para la nueva construcción.