Nueva oferta cultural y artesanal se suman a atractivos de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 14:10:14

Morelia, Michoacán; 3 de noviembre de 2026.- Más de 20 actividades artísticas, culturales y gastronómicas organizadas por el Gobierno del Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, hicieron de Morelia el mejor lugar para celebrar el Día de Muertos.

En este marco de tradición, el Gobierno de Morelia llevó a cabo un programa atractivo para recibir a morelianas y morelianos, así como al turismo nacional y extranjero, que cada año acude a la capital para ser parte de esta celebración.

Desde el mes de octubre, comenzó la Feria Nacional Artesanal y Cultural de Capula, y previamente fue inaugurado el Museo de Arte Contemporáneo y Artes Escénicas de Morelia, abriendo una oferta más para quienes disfrutan de estas expresiones.

También fue inaugurado un Mercado Artesanal en la cerrada San Agustín, en donde artesanos michoacanos ofrecieron sus productos a los miles de turistas que llegaron a la capital, aunado a la Feria de la Calaverita de Azúcar y Miss Catrina Universe.

Instalados sobre la Cerrada de San Agustín los comerciantes ofrecieron sus productos logrando ventas sin precedentes en un escaparate de esta naturaleza en Morelia.