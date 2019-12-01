En Tangancícuaro, Michoacán detienen a mujer en posesión de un arma de fuego

En Tangancícuaro, Michoacán detienen a mujer en posesión de un arma de fuego
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 14:04:26
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Tangancícuaro, Michoacán a 3 de noviembre del 2026.—  Elementos de la Guardia Civil y la Policía Municipal detuvieron a una mujer en posesión de un arma de fuego, ello tras una denuncia ciudadana que alertaba sobre una persona que alteraba el orden público dentro de un bar.

Al respecto se informó que con base en el reporte de la corporación, los agentes acudieron al establecimiento.

Fue durante la intervención, que encontraron a la señalada en posesión de un arma de fuego abastecida con ocho cartuchos útiles.

Los uniformados aseguraron el arma y detuvieron a la mujer, cuya identidad no fue revelada.

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