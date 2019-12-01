Aseguran arsenal en Tacámbaro, Michoacán 

Aseguran arsenal en Tacámbaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 13:24:41
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Tacámbaro, Michoacán, a 3 de noviembre 2026.- Elementos del Ejército Mexicano durante recorridos de seguridad en la localidad de Pedernales, localizaron en calidad de abandono dos armas largas, tres granadas, municiones y presunta droga perteneciente.

Al respecto se informó que además fueron asegurados 11 cargadores, 390 cartuchos, seis chalecos con siglas del cartel jalisiense tácticos y tres placas balísticas, además de dosis de metanfetamina y marihuana, cuyas cantidades no fueron precisadas.

Los militares localizaron las armas mientras efectuaban labores de vigilancia en esa zona del municipio. 

No se reportaron personas detenidas en relación con el aseguramiento de las armas.

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